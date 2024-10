V koprskem pristanišču so odkrili 3000 kilogramov prepovedane droge kratom

V enem od kontejnerjev, ki so prvega oktobra prispeli s tovorno ladjo, so v koprskem pristanišču cariniki s hitrim testom odkrili prepovedano drogo kratom (Mitragyna speciosa). V tovoru je bilo kar 120 kartonov te droge, ki so tehtali nekaj čez 3000 kilogramov, so danes sporočili iz finančne uprave. Pošiljka je prišla iz Indonezije je bila namenjena v eno od evropskih držav.

Cariniki iz koprskega finančnega urada so ob pregledovanju tovorne dokumentacije za pošiljke, posumili, da bi lahko v enem od kontejnerjev bila prepovedana snov. Po prihodu blaga in skeniranju pošiljke so opravili še fizični pregled tovora.

S hitrim testom za odkrivanje prepovedanih drog so nato ugotovili, da gre za prepovedano drogo kratom in o najdbi obvestili kriminaliste policijske uprave Koper. Ti so sprožili obravnavo suma storitve kaznivega dejanja.

Kaj je droga kratom?

Kratom je tropsko drevo, ki izvira iz jugovzhodne Azije. Uporaba njegovih listov ima lahko v majhnih odmerkih stimulativne učinke, v velikih odmerkih pa pomirjevalne učinke. Povzroči lahko psihotične simptome ter psihološko in fiziološko odvisnost, navaja DEA, Ameriški urad za boj proti drogam. V jugovzhodni Aziji ima kratom dolgo zgodovino uporabe, tam je droga znana pod imenom thang, kakuam, thom, ketum in biak. V ZDA se je, kot navaja DEA, uporaba te droge v zadnjih letih močno povečala.

FOTO: Furs

Listi drevesa kratom vsebujejo dve glavni psihoaktivni sestavini: mitraginin in 7-hidroksimitraginin. Najpogosteje se kratom zlorablja z oralnim zaužitjem v obliki tablet, kapsul ali izvlečkov. Kratomovi listi se lahko tudi posušijo ali zdrobijo ter zaužijejo kot čaj, ali pa se kratomov list žveči.

V majhnih odmerkih kratom povzroča poživljajoče učinke, pri čemer uporabniki poročajo o povečanem zavedanju, fizični energiji in zgovornosti. Pri visokih odmerkih uporabniki občutijo pomirjevalne učinke. Uživanje kratom lahko vodi v odvisnost. Poročali so o več primerih psihoze zaradi uporabe te droge, pri čemer so posamezniki, zasvojeni s kratom, kazali psihotične simptome, vključno s halucinacijami, blodnjami in zmedenostjo.

Stranski učinki uporabe te droge na telo so: slabost, srbenje, potenje, suha usta, zaprtje, povečano uriniranje, tahikardijo, bruhanje, zaspanost in izgubo teka. Nekateri uporabniki so postali anoreksični oz. izgubili težo, imeli težave z nespečnostjo, napadi, halucinacijami, o drogi piše DEA.