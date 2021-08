V Ljubljani v soboto poskus uboja

V soboto nekaj pred 5. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o sporu med več osebami v centru Ljubljane. Ugotovili so, da je prišlo med njimi najprej do verbalnega in nato še fizičnega spora. Osumljeni je pri tem uporabil nož, eno osebo je poškodoval lažje, drugo pa težje. Kot je pojasnila Aleksandra Golec s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so 23-letnega osumljenca hitro prijeli in zoper njega odredili pridržanje.



Kriminalisti trenutno še aktivno zbirajo obvestila, po vseh zbranih okoliščinah pa bodo osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivih dejanj poskusa uboja in povzročitve lahke telesne poškodbe.

