V nesrečah umrla voznika

V torek sta na naših cestah ugasnili dve življenji. Prva se je nekaj po 12. uri zgodila na cesti med Hotičem in Litijo, druga pa malo pred 19. uro na območju Bohorja - Planine pri Sevnici v občini Šentjur. Umrla sta mlada voznika.

Prva nesreča se je zgodila, ker je 23-letni voznik, ki je vozil v smeri Litije, pri Zgornjem Logu zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno in trčil v robnik, nato pa še v odbojno ograjo. »Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na vozišče, kjer je na nasprotni strani ceste ponovno trčilo v odbojno ograjo, nato pa na nasprotni strani ceste v kombi voznika, ki je pravilno vozil v smeri Hotiča, ter nato še v podporni zid železniške proge,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik policijske uprave Ljubljana, in dodal, da se je 23-letni voznik v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Voznik kombija, star 38 let, je bil lažje poškodovan.

Malo pred 19. uro pa je na območju Bohorja - Planine pri Sevnici v občini Šentjur 32-letnik vozil tovorno vozilo po gozdni cesti zunaj naselja Dobrova iz smeri Senovega proti Planini pri Sevnici. »Ko je pripeljal po vzponu v levi oster nepregledni ovinek, hitrosti ni prilagodil lastnostim ceste, zato je zapeljal čez bankino, vozilo se je prevrnilo na bok in s streho trčilo v drevo,« so sporočili s PU Celje.



V vozilu sta ostala ukleščena 32-letnik voznik in 65-letni potnik, iz zvite pločevine so ju rešili gasilci PGE Krško. Prispeli so reševalci Nujne medicinske pomoči Krško in jima pomagali, vendar je voznik na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl. Sopotnik v vozilu ni bil poškodovan.