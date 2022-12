V nesreči čolna na narasli Savi dva mrtva

V narasli Savi blizu Jasenovca na Hrvaškem se je v sredo prevrnil čoln, pri čemer sta dva človeka umrla, tretjega pa so uspeli rešiti. Naselje Mlaka, v bližini katerega se je zgodila nesreča, je sicer zaradi poplavljenih cest izolirano, zato prebivalci kot prevozno sredstvo uporabljajo čolne.

Čoln se je na reki prevrnil nekaj pred 16. uro. Lokalnim prebivalcem je uspelo rešiti žensko, enega moškega so našli mrtvega, še enega pa so na območju iskali gasilci in pripadniki gorske reševalne službe.

Našli so ga v sredo zvečer, so reševalci sporočili na Twitterju. V iskanju je skupno sodelovalo devet gasilcev in devet pripadnikov gorske reševalne službe, navedbe pristojnih še povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.