V nesreči umrl voznik avtobusa, dva poškodovana

Na cesti Straža–Novo mesto se je nekaj pred 13. uro v Jurki vasi zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovorno vozilo in avtobus. V nesreči je umrl 50-letni voznik avtobusa. Lažje poškodovana sta bila 58-letni voznik tovornega vozila in 24-letni potnik v avtobusu, so za STA potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

Oba poškodovana so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Pomoč so nudili tudi 50-letnemu vozniku avtobusa, ki pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, ki sta se udeležila ogleda. Novomeški policisti nadaljujejo preiskavo, ugotavljanje vseh okoliščin in vzroka za nastanek nesreče. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta Straža–Novo mesto pri Jurki vasi zaprta, so še navedli.