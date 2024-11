V prometni nesreči med Mengšem in Kamnikom umrla 48-letnica

Zjutraj okoli 5. ure se je na cesti od Mengša proti Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Po informacijah policije se je nesreča zgodila, ker je voznik med vožnjo zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v drugo vozilo, vanj pa je trčilo še tretje vozilo. Trije vozniki so poškodovani, ena sopotnica pa je umrla.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je voznik, ki je vozil v smeri Kamnika, zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V vozilo udeleženca je trčil še voznik, ki je pripeljal za njim. Pri tem sta se oba udeležena voznika lažje, povzročitelj in potnica v njegovem vozilu pa huje poškodovali. Z reševalnim vozilom so jih odpeljali na urgenco v Univerzitetni klinični center Ljubljana, od koder so policijo obvestili, da je 48-letna sopotnica zaradi hudih poškodb umrla.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.