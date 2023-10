V okoli Celja prišlo do streljanja

Okoli pol treh zjutraj je na operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje poklicala občanka in jih obvestila, da je na območju Vitanja prišlo do streljanja. V streljanju ni bil nihče poškodovan, so sporočili s policije.

Po do sedaj zbranih podatkih se je 36-letni občan, ki ga doslej niso obravnavali zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj z elementi nasilja, sprl z znancem. Ta je skupaj s prijateljico, na dom osumljenega, pripeljal osumljenčevo partnerko.

Prepiru je sledil pretep, nakar je 36-letnik odšel v stanovanjsko hišo po orožje in zunaj izstrelil več strelov ter se nato zaprl v hišo. Na kraj je prišla tudi policijska pogajalka, vendar se osumljeni na njene pozive, ni odzival. Osumljenemu so v jutranjih urah prostost odvzeli policisti specialne enote in je trenutno v policijskem pridržanju.

Ogled kraja kaznivega dejanja, je v sodelovanju s policisti policijske postaje Slovenske Konjice, opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Zbiranje obvestil, v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, še poteka.