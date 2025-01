V OŠ Ketteja in Murna je okno lažje poškodovalo učenca

V ljubljanski Osnovni šoli (OŠ) Ketteja in Murna je v torek na učenca padlo manjše okno in ga lažje poškodovalo. Ravnateljica Nina Lešnjak Lepša je pojasnila, da je z učencem vse v redu, na Molu pa zagotavljajo, da je šola popolnoma varna tako za učence kot učitelje in vse ostale obiskovalce. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo.

Ravnateljica Lešnjak Lepša je v izjavi za medije povedala, da je v torek okno padlo z višine in učenca, ki je ravno v tem času šel mimo, udarilo po glavi. Obvestila sem starše, z učencem je vse v redu, je pojasnila. Sama je naslednji dan govorila z učencem, ki ji je povedal, da je z njim vse v redu in da ni potreboval zdravniške oskrbe.

O dogodku, o katerem je sicer prvi poročal časnik Slovenske novice, je šola po njenih besedah obvestila tudi starše ostalih učencev, pristojne službe, Mestno občino Ljubljana (Mol), predsednika sveta staršev šole in predsednika sveta zavoda ter delavce, ki so si dogodek ogledali.

Šola je takoj zavarovala območje dogodka, Lešnjak Lepša je tudi zagotovila, da poteka sanacija oken. Povedala je, da je šolska stavba redno pregledovana glede potresne in požarne varnosti ter varstva pri delu. Držimo se pravil, šola se redno pregleduje in je varna, torej za varnost učencev je poskrbljeno, je zatrdila ravnateljica šole.

Osnovna šola Ketteja in Murna. FOTO: Dejan Javornik

Da jih je ravnateljica takoj obvestila o tem neljubem dogodku, je v izjavi za medije potrdila tudi vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Molu Marija Fabčič. »Zelo smo si oddahnili, da je bila manjša poškodba, da učenec ni poškodovan. Zgodilo se slučajno, saj je ob močnem pišu vetra in hkratnem prepihu okno padlo dol,« je dejala. Dodala je, da so takoj poklicali strojnega inženirja, ki je saniral okno, tako da je zdaj varno.

Vsa okna v šoli bodo po njenih besedah preventivno še dodatno zavarovali, da ne bi še kdaj prišlo do podobnega padca oziroma dokler ne bodo začeli celovite prenove šole, ki je bila zasnovana po načrtih arhitekta Emila Navinška leta 1961. Zato šolo zelo skrbno pregledujemo, ves čas potekajo nadzori, tudi osebje šole pregleduje šolo, je pojasnila. Ob tem je razkrila, da so v zadnjih desetih letih ob rednih vzdrževalnih delih porabili nekaj več kot 200.000 evrov za vse potrebno, od menjave elektrike do senčil, pred časom so sanirali tudi delček stropa, s katerega je odpadel omet. Kot je zagotovila, na Molu šolo ves čas vzdržujejo tako, da je popolnoma varna.

Izjave Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da bi razlog za ta neljubi dogodek lahko bilo prav neredno vzdrževanje stavbe, kot so sporočili za STA, Fabčič ni komentirala. »To je Navinškova šola, zato ima posebno kulturno varovanje, tako ni mogoče menjati brez soglasja, na primer oken ali fasade. Zato smo tudi to vključili v nov projekt, ki bo celovito reševal vse te težave, ki jih šola naslavlja,« je dodala. Mol je nov projekt prenove posredoval zavodu za varstvo kulturne dediščine decembra, v tem mesecu pričakujejo njihovo soglasje. Ob tem je Fabčič izrazila upanje, da bodo dobili soglasje, da lahko nadaljujejo pripravo projekta načrtovane prenove.

Na novinarsko vprašanje, katere šole so potrebne prenove, je Fabčič izpostavila OŠ Prule in OŠ Kolezija. Trenutno pa že potekajo dela na OŠ Milana Šuštaršiča, kjer bo nova telovadnica, zaključili so tudi dvomilijonski projekt kuhinje na OŠ Dravlje. Poudarila je, da so v preteklih letih popolnoma obnovili vse potresno nevarne šole in tudi utrdili vrtce. Po vseh teh letih imamo varen šolski prostor v Ljubljani, ugotavlja Fabčič.

S Policijske uprave Ljubljana so za STA potrdili, da so prejeli obvestilo ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Ljubljane, da je bil v dogodku v tej ustanovi lažje poškodovan otrok, na katerega naj bi padlo okensko krilo. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo in bodo v primeru zaznanih kakršnih koli kaznivih ravnanj, ustrezno ukrepali.