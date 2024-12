V poštni nabiralnik odvrgel pirotehnično in razbil izložbeno okno

Policisti so v teh dneh zaznali povečano uporabe pirotehnike, zato pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju. Neznanec je v Mariboru v poštni nabiralnik odvrgel pirotehnično sredstvo, del tega pa je vrglo v izložbeno okno in ga poškodovalo. Pri tem je nastala materialna škoda v višini 550 evrov, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Uporaba naj bo varna

Ljubljanski in ruški policisti pa so konec tedna mladoletnikom zasegli več kosov pirotehnike. Ruški policisti so bili obveščeni o rabi pirotehničnih sredstev, pri čemer so mladoletniku zasegli nekaj pirotehničnih izdelkov kategorije F3. Kot ob tem opozarjajo na policiji, je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosijo, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.

Konec tedna so tudi policisti v središču Ljubljane dvema mladoletnikoma zasegli 32 kosov pirotehnike, ki sta jo uporabljala na ulici in s tem vznemirjala občane. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so prav tako med vikendom posredovali na Vrhniki, kjer je večja skupina mladostnikov uporabljala pirotehniko. Mladoletniku so zasegli 17 kosov pirotehnike, zoper kršitelje pa bodo podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.

Policisti sicer decembra vedno zaznavajo povečano uporabo pirotehnike. Čeprav jo odsvetujejo, se ji nekateri še vedno ne morejo upreti, zato ljudi pozivajo, da pirotehnične izdelke uporabljajo varno in uvidevno, torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev.

Za kršitelje uporabe pirotehnike kazni do 1200 evrov

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude poškodbe, zelo moteča je tudi za živali in onesnažuje okolje.

Policisti opozarjajo na posledice nepremišljene rabe pirotehnike, ki lahko za vedno zaznamuje življenje posameznika. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob tem na policiji poudarjajo, da naj mladoletniki tudi pirotehnične izdelke, ki jih v prazničnem času lahko uporabljajo, to počnejo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Z nepravilno uporabo se namreč lahko hudo poškodujejo ali zanetijo požar.

Policisti se vsako leto znova srečujejo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 že od leta 2008 povsem prepovedana.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je sicer dovoljena v času od 26. decembra do 1. januarja. Tudi teh izdelkov pa ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Kot še opozarjajo na policiji, je prepovedana tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja. Za vse navedene kršitve je ob zasegu izdelkov predpisana tudi denarna kazen od 400 do 1200 evrov.