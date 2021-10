V stanovanjski hiši našli zoglenelo žensko truplo

V naselju Anhovo v občini Kanal je v torek okoli 19.30 zagorela stanovanjska hiša, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so objekt pogasili in požarišče pregledali z termovizijsko kamero.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, se je eni osebi uspelo rešiti iz goreče hiše, druga pa je ostala v notranjosti in umrla. Poleg policistov PP Nova Gorica in kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so bili na kraj požara s strani pristojne službe napoteni gasilci iz PGD Kanal in poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica (skupno 20 ljudi), ki so se spopadli z ognjenimi zublji. Ogenj, ki se je iz notranjosti objekta v nadaljevanju razširil tudi na ostrešje stanovanjske hiše, je objekt zelo poškodoval.

Med gašenjem so gasilci na hodniku v prvem nadstropju stanovanjske hiše tik ob stopnicah našli zoglenelo žensko truplo. Na kraju je bila tudi zdravnica ZD Nova Gorica, ki je v nadaljevanju odredila sanitarno obdukcijo pokojne, opravljena bo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Glede na okoliščine najdbe in sedanje ugotovitve policisti ne izključujejo možnosti, da je v požaru umrla 53-letna ženska.

Drugi starejši ženski se je iz gorečega objekta uspelo rešiti in pri tem ni utrpela telesnih poškodb. O tragičnem dogodku je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Okoliščine požara s smrtno žrtvijo policisti v tem trenutku še preiskujejo, zato drugih podrobnosti v tej fazi policijske preiskave širši javnosti še ne morejo posredovati; več bo znanega po njenem zaključku. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo novogoriški kriminalisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.