V požaru v hostlu v Rigi je umrlo osem ljudi

Gasilske ekipe ob požaru v hostlu, ki je zgorel, FOTO: Gints Ivuskans/AFP

FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Hostel v šestem nadstropju zgradbe, ki je v državni lasti, je deloval nezakonito. FOTO: Janis Laizans/Reuters

V požaru, ki je davi izbruhnil v nezakonitem hostlu v središču Rige, je umrlo osem ljudi, devet je bilo poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Trupla žrtev so zoglenela, tako da jih bodo poskušali identificirati s testi DNK.»Trupla so tako močno ožgana, da še ne moremo povedati, iz katere države so. Njihovi dokumenti so izginili v plamenih,« je povedal predstavnik policije Adrejs Grishins. »Mrliški ogledniki in strokovnjaki bodo poskušali ugotoviti njihovo identiteto, vendar bodo potrebni dolgotrajni testi DNK,« je dodal.Župan Rigeje po ogledu prizorišča sporočil, da je hostel v šestem nadstropju zgradbe, ki je v državni lasti, deloval nezakonito.Stanovalci, ki živijo v bližini hostla, so za latvijske medije povedali, da so v njem bivali ljudje, ki so imeli težave z alkoholom in drogami.Latvijski minister za notranje zadeveje potrdil, da so v zgradbi pristojnim službam od januarja preprečevali izvajanje rutinskih varnostnih pregledov. »Namestili so debela železna vrata in hostel ni spustil noter naših požarnih inšpektorjev,« je izjavil za medije. Oblasti so odredile zaprtje hostla, a je požar izbruhnil pred izvršitvijo te odločitve, poročajo tuje tiskovne agencije.