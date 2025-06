V prometni nesreči je umrl 47-letni motorist

Danes, okoli 17. ure, se je na cesti med Izlakami in Mlinšami zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 47-letni motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 36-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Izlak, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v motorista, ki je pripeljal nasproti.

Motorist se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku osebnega vozila pokazal 0,93 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in tožilka in nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.