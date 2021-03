V prometni nesreči na Ajdovskem umrla peška

Nekaj minut pred 15. uro je bil operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Nova Gorica obveščen o prometni nesreči v bližini Predmeje, v kateri je umrla 51-letna peška, je za STA povedal tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.



Nesreča se je zgodila, ko je 45-letni voznik vozil iz Ajdovščine proti Predmeji in takoj za prvim predorom naletel na skupino pešcev. Enega med njimi je zadel, 51-letna peška je ob tem padla po zelo strmem pobočju okoli 100 metrov daleč. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče.



Policija okoliščine prometne nesreče še preiskuje, zato bo več znanega v ponedeljek. O nesreči pa je že obvestila dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici. To je na Severnoprimorskem v letošnjem letu druga prometna nesreča s smrtnim izidom, oba umrla sta bila v njej udeležena kot pešca.

