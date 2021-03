V prometni nesreči v Črnomlju umrl 40-letnik

Policisti so v soboto v Črnomlju obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Voznik in trije sopotniki so se poškodovali, 40-letni sopotnik je danes v bolnišnici umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.



Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji. O nesreči v Črnomlju so policiste obvestili v soboto nekaj po 22. uri. Vozniku so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so dodali v sporočilu za javnost.



V soboto nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča tudi v Črešnjicah pri Cerkljah. Nesrečo je povzročila 19-letna voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila prednost 30-letnemu vozniku. Slednji, 24-letna potnica in 6-letni otrok v njegovem vozilu so se v nesreči lažje poškodovali, 2-letnik pa se je huje poškodoval. Lažje se je poškodovala tudi 16-letna potnica v vozilu 19-letnice. Reševalci so vse poškodovane oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 19-letnico bodo kazensko ovadili, plačilni nalog pa bodo zaradi nepravilnega prevoza otrok izdali tudi 30-letnemu vozniku, so še sporočili z uprave.

