V prometni nesreči v Komendi umrl kolesar

V hudi prometni nesreči, ki se je nekaj pred 16. uro popoldne zgodila na Glavarjevi cesti v Komendi, je življenje izgubil 64-letni kolesar, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



Po do sedaj zbranih obvestilih je kolesar vozil ob desnem robu, vzporedno z njim pa je vozil 37-letni voznik tovornega vozila. Oba sta vozila po Glavarjevi cesti iz smeri Most proti centru Komende.



Voznik tovornega vozila je v križišču z eno izmed ulic zavijal desno, trčil v kolesarja in ga prevozil. Kolesar se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.



Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, je še zapisal Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.

