V Severni steni zdrsnil Poljak, na Kredarici priskočili na pomoč Belgijki

Sončni in topli poletni dnevi v gore privabljajo ogromno pohodnikov, med njimi je tudi veliko tujcev. Veliko dela imajo na vrhuncu planinske sezone zato tudi gorski reševalci. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da se je včeraj nekaj po 10. uri dopoldne v Severni steni Triglava ponesrečil 59-letni državljan Poljske. Med plezanjem v navezi mu je zdrsnilo, tako da je padel v globino. Hudo telesno poškodovanemu plezalcu so pomoč nudili člani policijske posadke helikopterja z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenija ter reševalci GRS Mojstrana.

Poljaka so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti so opravili ogled in bodo o vseh okoliščinah nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo.

Popoldne pa so morali oditi na pomoč 33-letni državljanki Belgije. Zaradi zdravstvenega stanja namreč ni mogla nadaljevati poti. S Kredarice jo je posadka helikopterja z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah prepeljala v bolnišnico.

Eno najbolj obremenjenih društev je GRS Tolmin, ki je včeraj priskočilo na pomoč planincu. Z Vrha Škrli proti Tolminskim Ravnam se je na neoznačeni poti zaplezal v strm in zelo zahteven teren, iz katerega se ni mogel rešiti. Reševalci so na teren odšli z vozili, tudi s štirikolesnikom, in dronom. Nepoškodovanega planinca je našla dežurna helikopterska ekipa in ga z elektromotornim vitlom v trikotnem sedežu dvignila v plovilo ter odložila na pristajališču v Tolminu.

Na Kobariškem Stolu pa je pri vzletu padel jadralni padalec in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju dogodka.

Gorski reševalci stalno opozarjajo, naj se pohodniki na turo ustrezno pripravijo, preverijo vremensko napoved in pot do vrha, ki ga nameravajo osvojiti. Nemalokrat predvsem tujci slovenske gore namreč močno podcenjujejo.

Danes bo v gorah sicer sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, nekateri vrhovi bodo v oblakih. Predvsem popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Pihal bo šibak veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 21 stopinj, na 2500 metrih pa okoli 13 stopinj Celzija.