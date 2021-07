V Studenicah se je smrtno ponesrečila kolesarka

Domačini so danes zjutraj ob kolesarski stezi v Studenicah opazili negibno kolesarko ter ob 6.37 o tem obvestili policijo.



Na kraj so bili takoj po obvestilu napoteni policisti in reševalci, ki so 65-letno žensko oživljali, vendar pri tem niso bili uspešni. Kolesarka je umrla na kraju nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Padec na klancu

Dosedanje ugotovitve policistov kažejo, da je pokojna zjutraj kolesarila iz smeri naselja Studenice po kolesarski poti. Na tistem območju je takrat močno deževalo, na rahlem klancu navzdol pa je izgubila oblast nad kolesom, padla ter z glavo udarila ob kamen, kjer je obležala. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je to bil tudi vzrok smrti.



Nesreča se je zgodila na javni poti, policisti pa nesrečo obravnavajo kot prometno nesrečo. Na cestah na območju Policijske uprave Maribor je letos v 11 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi, v primerljivem obdobju lani pa v 10 nesrečah 11 ljudi.

