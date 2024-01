V večstanovanjski stavbi v Kranju eksplozija plina

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so bili danes ob 7.30 obveščeni o eksploziji v enem izmed stanovanj večstanovanjske stavbe v Kranju.

Kot so pojasnili, so na kraju vse interventne službe. Po prvih podatkih je eksplodiral plin. Ena odrasla oseba je telesno poškodovana in ni v smrtni nevarnosti, vse stanovalce pa so bili evakuirali.

Po podatkih policije je nastala velika premoženjska škoda. Vse aktivnosti interventnih služb še vedno potekajo. Policisti so kraj zavarovali in bodo opravili ogled.

Policija prosi vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.