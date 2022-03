Več let naj bi jo silil v najstarejšo obrt

Hajzer Muzliukaj, ki so ga novembra 2020 na ljubljanskem okrožnem sodišču oprostili očitka zlorabe prostitucije, bo moral ponovno sesti na zatožno klop. Višje sodišče je namreč ugodilo pritožbi tožilstva in pooblaščenca oškodovanke ter razveljavilo oprostilno sodbo.

Okrožno sodišče je oprostilno sodbo utemeljilo s tem, da tožilstvo v izreku in opisu obtožnice ni navedlo vseh elementov očitanega kaznivega dejanja, oziroma je manjkal eden od ključnih elementov, in sicer sodelovanje obtoženega pri prostituciji. Oprostilna sodba mu torej ni bila izrečena zato, ker kaznivega dejanja ne bi storil, temveč zato, ker je tožilec po prepričanju okrožnega sodišča slabo sestavil obtožnico in ni opisal vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja.

Muzliukaju, 34-letnemu državljanu Kosova, je obtožba očitala, da je od neznanega datuma leta 2015 do 3. decembra 2018 pod pretvezo, da bo znanki nudil zaščito pri nudenju spolnih storitev, od nje zahteval, da mu vsak dan izroči 400 evrov od zaslužka. Če ji jih kak dan ni uspelo zbrati, je manko morala pokriti v naslednjih dneh. Včasih je po denar prišel sam, ko pa je bil zaradi druge kazenske zadeve slabo leto v priporu oziroma na prestajanju kazni, so po denar hodili njegov oče, brat ali znanci. Žensko, ki je bila pred tem dekle njegovega brata, je vsak dan nadzoroval prek telefona tudi s skritih številk, walkitalkija, spletne strani, kjer je bila prijavljena kot spremstvo, nenapovedano je obiskoval stanovanja, kjer se je ukvarjala s prostitucijo, parkiral je avto pred njenim stanovanjem in vodil evidenco strank.

Prepričljiva izpoved

Da je šlo za izkoriščanje prostitucije, izhaja iz obširnih navedb oškodovanke, ki se je obtoženega bala. Ogroženost dekleta je ugotovil tudi preiskovalni sodnik in odredil zaščitni ukrep izbrisa podatka o njenem bivališču, ocena njene ogroženosti pa je bila zelo visoka.

Čeprav je okrožno sodišče ugotovilo, da je mogoče s stopnjo gotovosti razbrati ravnanja, s katerimi je obdolženec izpolnil nekatere zakonske znake zlorabe prostitucije, je hkrati menilo, da v opisu dejanja manjka eden ključnih elementov, in sicer sodelovanje obtoženega pri prostituciji. Nadzor, vodenje evidence strank in njenega zaslužka po mnenju sodišča ne predstavlja sodelovanja v smislu prispevka obdolženca k prostituciji. K sodelovanju pri prostituciji, kakor je odločitev pojasnil razpravljajoči sodnik, spadajo vsa tista dejanja, ki so povezana z njo (na primer organiziranje strank, najem prostorov, nakup delovnih pripomočkov, pranje posteljnine in brisač), tega pa v opisu »ni bilo zaznati«.

A so višji sodniki pritrdili tožilcu Mitji Kozoletu, ki se je pritožil na oprostilno sodbo, prav tako je pritožbo vložil pooblaščenec oškodovanke. Sodbo so razveljavili in zadevo vrnili sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Obtoženemu sicer niso mogli vročiti že pisnega odpravka prvostopenjske sodbe, saj so ga zaradi drugega postopka izgnali iz države, zato so sodbo takrat objavili na oglasni deski sodišča. Da bi kmalu ponovno sedel na zatožno klop ljubljanskega sodišča, je zato malo verjetno.

Kot odločitev višjega sodišča pojasnjujejo na vrhovnem tožilstvu, iz obrazložitve sklepa izhaja, da so v obtožnici konkretizirani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja prostitucije, kar pomeni, da tožilec »ni ravnal nestrokovno, malomarno in nezakonito«. »Zadeva je bila v času sojenja deležna velike pozornosti javnosti predvsem zaradi tragične usode mlade ženske, ki je po številnih letih grobih zlorab in posledic surovega ravnanja zaščito poiskala v društvu Ključ, centru za boj proti trgovini z ljudmi,« so še dodali na tožilstvu. Obramba obdolženega po drugi strani poudarja, da je bila sodba razveljavljena zaradi formalnih razlogov in računa na oprostilno sodbo tudi v novem sojenju.