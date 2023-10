Vnuk pograbil nož in dedku vzel življenje

V nadaljevanju preberite:

Po zločinu, ki je včeraj pretresel domačine Martinj Hriba v Logatcu in v katerem je umrl 88-letni moški, so policisti več ur iskali osumljenca, ki naj bi dvignil roko nad svojega dedka.

Nevarnega ubežnika so iskali s helikopterjem in službenimi psi ter ga tudi prijeli. Osumljenec pa ni prvič prišel navzkriž z zakonom, saj je bil že v postopku zaradi dveh poskusov uboja. Izrečen mu je bil ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

»Ne mislim ponoviti svojih dejanj. Upam, da je bilo prvič in zadnjič. Jemal bom zdravila,« je pred dobrimi tremi leti takrat 27-letnik ljubljanski okrožni sodnici Mileni Turuk dejal o svojih namenih po končanem zdravljenju v ustanovi. Ni bil optimističen le on, sodnica je glede na mnenje sodnega izvedenca psihiatra Mateja Kravosa pojasnila, da je pri njem prognoza dobra, pri čemer bi sproščanje režima zdravljenja lahko prišlo v poštev ob nadaljnjem jemanju zdravil, tudi v obliki depo terapije, in ustrezni psihološko-socialni podpori, tudi družine.