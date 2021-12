Vnukinja se ne spomni dneva babičine smrti

Na koprskem okrožnem sodišču se je včeraj začelo sojenje 32-letni Maji Tripar, ker naj bi 6. aprila v Bertokih z nožem do smrti zabodla babico. Da bi prikrila uboj, je menda poskušala zanetiti požar, potem pa odšla k prijatelju na palačinke. Tam so jo v noči na 7. april tudi aretirali.

Okrožna državna tožilka Katjuša Poropat Lakošeljac je včeraj predstavila predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, saj naj bi Triparjeva dejanje zagrešila v stanju paranoidne shizofrenije, ko je bila njena sposobnost razumevanja svojega dejanja bistveno zmanjšana in ni mogla imeti v oblasti svojega ravnanja. Njen zagovornik po službeni dolžnosti Rok Felicijan Pristovšek je že pred začetkom sojenja predlagal odpravo pripora, ki ga Triparjeva prestaja na enoti za forenzično psihiatrijo v mariborskem kliničnem centru, a o tem še ni odločeno.

Dogodkov usodnega dne se ne spominja zaradi močnih halucinacij. Zahvalila se je tožilstvu in sodišču za zdravljenje na forenzični psihiatriji. Misli, da babice ni ubila, zato ker jo je imela rada.

Triparjeva je sodišču po domnevnem uboju pisala, da je odgovorna za babičino smrt, včeraj pa je to zanikala. »Dneva babičine smrti se ne spominjam, ker sem imela močne, absurdne, celo bizarne halucinacije, tako vidne, slišne kot taktilne. Spomnim se samo tega, da sem babico tistega dne objela,« je pojasnjevala. In še, da je bila prepričana, »da sem odgovorna za babičino smrt, ker sem molila k bogu, da bi jo čim prej odrešil, ker je precej trpela, bila je bolehna. V svoji skrbi zanjo nisem vedela, kako naj ji pomagam«. »Sicer pa mislim, da babice nisem ubila, zato ker sem zanjo skrbela, ker sem jo imela rada, ker sva živeli skupaj in se medsebojno podpirali. Nisem imela nobenega motiva,« je dejala.

Na vprašanja sodišča in tožilstva ni odgovarjala, se jima je pa zahvalila, da so ji »omogočili zdravljenje med takimi strokovnjaki, kot so forenziki na mariborskem UKC, ker sem resnično dobila uvid v potrebnost zdravljenja in jemanja terapije ter prenehanja jemanja drugih opojnih substanc«. Kot izhaja iz njenega zagovora v preiskavi, je priznala, da je bila večkrat hospitalizirana in da je zaradi tega tudi jemala zdravila, čeprav jih je za nekaj časa tudi opustila.

Na prostor za priče je včeraj stopil njen oče in sin pokojne, ki se je pričanju sicer odpovedal, je pa potrdil izpovedbo iz preiskave. Takrat je navedel, da njegova hči ne bi bila sposobna takšnega dejanja in da je bila z babico v dobrih odnosih. Po drugi strani pa je priznal, da je bilo hčerino vedenje precej spremenjeno, če ni jemala zdravil. Ocenil je tudi, da je bilo njeno stanje v času uboja slabše kot pred tem.

Med 300 fotografijami kraja zločina, ki so jih pokazali na včerajšnjem naroku, so bile tudi izjemno pretresljive. Videti je bilo tudi kuhinjski štedilnik, na njem lonček z jajcem, ki se je kuhalo na plinskem štedilniku, a voda je že davno povrela. Zažgana je bila krpa, ki je bila na eni strani privezana na lonček do plinske jeklenke.

»To kaže, da je storilec poskušal sprožiti požar in tako prekriti sledi kaznivega dejanja,« je dejala tožilka in še, da ni znakov vloma, pa tudi da je pokojna počivala na kavču, da je imela majhni obrambni rani, kar kaže na to, da je storilca poznala. Preiskovalci med hišno preiskavo sicer niso našli sledi neznanih oseb.

Maja Tripar je ob tem poudarila, da so bila vrata hiše vedno odprta, »vanjo so večkrat prišli brezdomci, saj je hiša nasproti Karitasa, kjer prihajajo ljudje z ulice, lahko pod vplivom substanc,« in tako nakazala, kje bi bilo mogoče najti storilca.

Sojenje se nadaljuje 21. januarja. Zaslišali bodo še več prič, med drugim teto Maje Tripar, ki je našla truplo pokojne.