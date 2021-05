Vsaj desetkrat je ženo udaril s polenom

V nadaljevanju preberite:

»Žal mi je, napravil sem veliko napako. Za nama je bilo 25 let skupnega življenja, a tudi 12 let hudega trpljenja. Ženo sem ljubil in jo imel rad. Nikoli je nisem udaril, takrat je bilo prvič. Žal je bila njena bolezen močnejša. Kadar ni imela preganjavic in kadar ni grozila, je bila dobra, ljubeča, nežna, skrbna žena in mama. Zelo jo pogrešam,« je včeraj na sodišču v svoj bran dejal 68-letni Peter Englaro iz Dolenje vasi pri Črnomlju, ki mu sodijo zaradi uboja na mah.