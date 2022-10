Vzrok požara v šentviškem skladišču še ni znan, kriminalisti so začeli ogled

Danes dopoldne so kriminalisti začeli ogled požarišča skladišča na Plemljevi ulici v Šentvidu pri Ljubljani. Vzrok za nastanek požara še ni znan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Požar na objektu velikosti 2000 kvadratnih metrov je izbruhnil v četrtek zvečer, na kraju so posredovali gasilci, ki so požar že pogasili.

V dogodku ni bil poškodovan nihče, po prvih ocenah pa je nastalo za nekaj sto tisoč evrov škode. V objektu imata prostore dve oškodovani podjetji, ko bodo kriminalisti ugotovili vse okoliščine, bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na PU Ljubljana dodajajo, da v tem primeru ne gre za isti objekt, ki je bil poškodovan v lanskem požaru, je pa v njegovi neposredni bližini.

V lanskem požaru je glede na podana poročila nastala večmilijonska škoda.