Z audijem je po prepiru namerno zbil moškega in mladoletnico

V nadaljevanju preberite:

Višji mariborski sodniki so potrdili odločitev kolegov na prvi stopnji, ki so bratoma Bajramu in Orhu Sahitiju naložili več let zapora zaradi incidenta, ki se je lani poleti zgodil na parkirišču v industrijski coni v Mariboru. Orha je namreč z avtomobilom namerno povozil dvojico, Bajram pa naj bi ga k temu napeljal.