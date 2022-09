Za brutalen napad na sestri po priznanju pogojna kazen

V nadaljevanju preberite:

Na pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let je bil v teh dneh na koprskem okrožnem sodišču obsojen izolski nogometaš prve slovenske futsal lige, 28-letni Dejan Bojkić, ki igra za FC Bronx. Nasilnež se je grdo spravil nad sestri in ju hudo pretepel le zato, ker ga nista hoteli peljati do Izole.

»Žal mi je za to, kar se je zgodilo. In upam, da se kaj takšnega nikoli več ne ponovi,« je bil na sodišču kratek Bojkić. S priznanjem, da je sredi Kopra pred slabimi štirimi leti napadel in poškodoval dve sestri, je kar nekoliko presenetil, saj sprva očitkov ni priznal. Je pa bilo priznanje gotovo povezano tudi z nizko predlagano kaznijo, saj jo je res dobro odnesel, glede na to, da je za povzročitev hude telesne poškodbe zagrožena kazen do petih let zapora. Sodnik Matevž Gros je sicer le sledil predlogu državne tožilke Nataše Valentič Kuštra, ki je obtoženemu v primeru priznanja krivde ponudila takšno kazen.