Za gašenje so izpraznili bazena pri hišah

»Na vso moč je gorelo.« Tako je včeraj dopoldne požar, ki je na Kuzarjevem Kalu pri Novem mestu zajel hišo Jožeta Klančarja, opisal eden od sovaščanov. »Lastnik je, ko je zagorelo, še spal. Jaz pa sem ravno prišel in ga klical, kje je. Bil je čisto iz sebe, saj se je nadihal dima. Potem pa so že prišli gasilci,« je povedal.

In prav dim, ki se je zaradi požara že vil po hiši, je prebudil nesrečnega Jožeta Klančarja. »Dim me je hotel zadušiti. Rekli so mi, da če bi bil še 20 sekund notri, me ne bi bilo več med živimi. Očitno je nekdo tam gori, ki pazi name,« je torkovo dopoldne podoživljal lastnik danes popolnoma uničene hiše.

Med domačini in okoliškimi prebivalci je ta dokaj znana, saj je bil tam nekoč kmečki turizem oziroma okrepčevalnica Kmečki hram. Brez pomoči dobrih ljudi se bo Klančar na Kuzarjev Kal najverjetneje težko vrnil. Ostal je namreč brez strehe nad glavo, začasno zatočišče je zdaj našel pri hčerki.