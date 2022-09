Za kolesarja usoden trk s kombijem

»Danes so se na Gorenjskem zgodile tri prometne nesreče z udeležbo ranljivejših udeležencev. V enem primeru je umrl kolesar,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Na glavni cesti med Kranjem in Šenčurjem ter v Bohinju sta bila v dveh nesrečah udeležena osebni avtomobil in motorist. Obakrat je nastala samo materialna škoda, na območju Cerkelj na Gorenjskem pa je ob 13.20 v nesreči umrl kolesar, ki je iz stranske ulice zapeljal na glavno cesto in trčil s kombijem. »Krivda je na strani kolesarja. Pokojni je uporabljal električno kolo. Gre za odraslega moškega,« so v obvestilu za javnost zapisali na PU Kranj in dodali, da gre za letošnjo 14. smrtno žrtev na gorenjskih cestah.