Za odpuščenega profesorja vrata AGRFT ostajajo zaprta

Igralcu in zdaj že nekdanjemu profesorju igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjažu Tribušonu, ki se je soočil z očitki o spolnem nadlegovanju študentk, ni uspelo izpodbiti izredne odpovedi, ki jo je dobil od ljubljanske univerze oziroma AGRFT. S tožbo je zahteval razveljavitev odpovedi, vrnitev na delovno mesto in plačilo reparacije, toda prvostopenjsko in zdaj tudi višje delovno in socialno sodišče sta razsodili, da je službo profesorja izgubil povsem upravičeno.

Igralka Mia Skrbinac je februarja 2021 za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija razkrila, da je profesor, ki ga tedaj še ni poimensko izpostavila, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako pri urah igre, zapakirano v študijski proces, kot zunaj predavalnice. Nekaj dni zatem je na Univerzo v Ljubljani prijavila igralca in profesorja Matjaža Tribušona, s prijavo so se seznanili tudi na AGRFT. Tam so Tribušona najprej začasno suspendirali, julija 2021 pa je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.