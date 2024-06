Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do pravočasne obravnave

Čeprav smo v Sloveniji lahko ponosni na dostopnost osnovnega zdravstvenega varstva, obstajajo številne prednosti, ki jih prinaša dodatno zdravstveno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje Zdravstvena polica omogoča hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, kar je ključnega pomena za pravočasno diagnozo in ustrezno zdravljenje.

Hitreje do celovite zdravstvene oskrbe in finančne varnosti

Osnovno zdravstveno zavarovanje ne omogoča vedno, da pacient v primernem času pride do zdravstvene obravnave, saj so čakalne dobe zelo dolge. Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavlja hitrejši dostop do specialističnih pregledov, diagnostičnih testov in operacij v mreži zasebnih izvajalcev, v katero je vključenih več kot 170 domačih in 30 tujih uglednih partnerjev. Hitrejši dostop do teh storitev lahko bistveno vpliva na zdravstveno stanje bolnika.

Poleg tega dodatno zavarovanje pogosto vključuje storitve, ki jih osnovno zavarovanje ne pokriva ali jih pokriva le delno. Sem sodijo nekateri diagnostični testi, specialistični pregledi, alternativne oblike zdravljenja in napredne terapije. V vse pakete Zdravstvene police je vključena tudi ambulantna rehabilitacija (fizioterapija, delovna terapija, govorna terapija). S tem si zagotovimo celovitejšo zdravstveno oskrbo.

Ko nas doletijo zdravstvene težave, bi lahko zdravljenje pri zasebnikih, kjer pridemo do hitrejše obravnave, hitro doseglo zelo visoke zneske. Dodatno zdravstveno zavarovanje ponuja finančno varnost in zmanjšuje stres, povezan s plačevanjem visokih zdravstvenih stroškov.

Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, je dodatno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja hitrejši dostop do specialistov, diagnostičnih pregledov in zdravljenja brez dolgotrajnih čakalnih dob. Produkt vključuje širok nabor zdravstvenih storitev, vključno z naprednimi terapijami in preventivnimi pregledi. Zavarovanje prinaša finančno varnost v primeru nepredvidenih zdravstvenih težav in omogoča celovitejšo zdravstveno oskrbo.

Pomoč pri nenadni bolezni

FOTO: Depositphotos

Janez, 45-letni podjetnik, je začel opažati nenavadne bolečine v prsih. Zaradi dodatnega zdravstvenega zavarovanja je lahko takoj obiskal specialista in opravil potrebne preiskave brez čakanja. Diagnoza: zgodnji stadij srčne bolezni. Hitro zdravljenje je preprečilo napredovanje bolezni in izboljšalo kakovost življenja. Brez dodatnega zavarovanja bi lahko čakal mesece na pregled, kar bi lahko privedlo do resnih zapletov.

Hitro postavljena diagnoza in takojšnja obravnava lahko preprečita napredovanje bolezni. Pri številnih boleznih, kamor spadajo tudi kronične, je zgodnja diagnoza ključna za uspešno zdravljenje. Zgodnje posredovanje lahko bistveno izboljša prognozo in kakovost življenja.

Bolezni, odkrite v zgodnji fazi, običajno zahtevajo manj zapleteno in manj agresivno zdravljenje. To zmanjšuje tveganje za zaplete in stranske učinke, ki jih prinaša dolgotrajno ali intenzivno zdravljenje. Poleg tega je okrevanje hitrejše in manj obremenjujoče za bolnika.

Brez stresa zaradi negotovosti in strahu

FOTO: Shutterstock

Negotovost glede zdravstvenega stanja lahko povzroči veliko tesnobe in stresa. Hitro postavljena diagnoza prinaša jasnost in omogoča načrtovanje nadaljnjih korakov. To prispeva k boljši psihološki pripravljenosti in pozitivnejšemu pristopu k zdravljenju. Hitrejša diagnoza in zdravljenje zmanjšujeta potrebo po nujnih zdravstvenih storitvah in hospitalizaciji. To prispeva k boljši razporeditvi zdravstvenih virov in zmanjšuje obremenitve zdravstvenega sistema.

Ker vaše zdravje ne more čakati

Zdravstvena polica zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži Varuha zdravja, celotno organizacijo zdravljenja pa vam uredi asistenčni center Varuha zdravja.

Izberete lahko paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam:

Paket S – samo nezgoda – vključuje:

specialistične in diagnostične preiskave: kritje do 3000 EUR,

asistenco 080 20 60,

Dr. Posvet – 24/7,

e-zdravnika,

psihološko pomoč,

drugo mnenje specialista,

zdravila: kritje do 200 EUR,

ambulantno rehabilitacijo: kritje do 400 EUR.

Paket M – bolezen in nezgoda – vključuje:

specialistične in diagnostične preiskave: kritje do 5000 EUR,

vse storitve iz Paketa S,

zdravila: kritje do 300 EUR,

ambulantno rehabilitacijo: kritje do 500 EUR.

Paket XL – bolezen in nezgoda – vključuje:

specialistične in diagnostične preiskave: kritje do 30.000 EUR,

vse storitve iz Paketa M,

zdravila: kritje do 400 EUR,

ambulantno rehabilitacijo: kritje do 600 EUR,

preventivne preglede in preiskave,

dental nezgoda: kritje do 5000 EUR,

kritje stroškov specialističnih enodnevnih ambulantnih posegov: kritje do 7000 EUR.

Zdravstveno polico lahko sklenete tudi za svoje otroke – za otroštvo in starševstvo brez skrbi in čakanja.

Več informacij o Zdravstveni polici najdete na spletni strani Vzajemne.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna