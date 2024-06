Štirideset let kultne rock pesmi Born in the USA

Jutri bo minilo 40 let od izdaje pesmi in albuma Born in teh USA legendarnega rock pevca, kitarista in kantavtorja Brucea Springsteena. Poleg drugih podobno priljubljenih skladb, kot so Dancing in the Dark, Glory Days in I’m on Fire, je izšla 4. junija 1984. Glasbenikov sedmi in hkrati najuspešnejši studijski album je trikrat postal platinast, do zdaj pa so ga prodali v kar 30 milijonih izvodov. Ob jubileju bodo pri Sony Music 14. junija ponudili posebno novo izdajo z živo rdečo vinilko in dodanimi publikacijami.

»Pesem Born in the USA velja za eno mojih najboljših in hkrati najbolj napačno razumljenih,« pravi 74-letni ameriški zvezdnik. Potem ko je uspešnica osvajala vrhove lestvic po vsem planetu, je pritegnila tudi pozornost takratnega ameriškega republikanskega predsednika Ronalda Reagana, ki se je potegoval za ponovno izvolitev. Jeseni leta 1984 je pred množico v New Jerseyju izjavil, da imata s pevcem enake ameriške sanje.

Domoljubni refren in kritika Amerike

Liberalno usmerjeni Springsteen se s tem ni strinjal, ker sta bili v Reaganovem konservativnem političnem programu med drugim zajeti krepitev vojske in prepoved splava. Glavni poudarek pesmi je zagotovo na domoljubnem refrenu, a posameznikova rodna Amerika je precej okrcana v preostanku besedila, ki je zaradi pevčeve interpretacije slabše razumljivo. Zgodba se vrti okoli veterana srednjega razreda, ki obžaluje odhod v vojsko in je frustriran, obupan, saj ob vrnitvi domov ne dobi priznanja in dela.

Maja lani na koncertu s svojim E Street Bandom v Amsterdamu. FOTO: Shutterstock

Navdih za pesem je dobil med branjem avtobiografije znanega protivojnega aktivista Rona Kovica, tudi vojnega veterana iz Vietnama. Springsteen se je tej vojni izognil. Leta 1969, pri svojih dvajsetih letih, je test za ugotavljanje sposobnosti služenja vojaškega roka izpolnil tako, da so ga zavrnili; med drugim je napisal, da je imel pri sedemnajstih letih pretres možganov zaradi nesreče z motorjem.

Tazadnja namesto obraza

Ob izidu albuma je posebno pozornost požel tudi izzivalni ovitek. Fotografija slovite avtorice Annie Leibovitz namreč prikazuje glasbenikovo zadnjico v džinsu pred delom ameriške zastave, kar so nekateri razumeli, kot da nanjo urinira. To je sam duhovito zanikal za Rolling Stone: »Moja tazadnja je bila na fotografiji pač videti bolje kot moj obraz … Ne gre za nikakršno skrito sporočilo.«

Enkrat ločeni glasbenik, tudi oče treh odraslih otrok in dedek, se je rodil očetu vozniku avtobusa in mami tajnici. Kot najstarejši sin je odraščal ob še dveh mlajših sestrah. Trenutno ima premoženje v vrednosti kar 650 milijonov dolarjev. Letošnji junij in julij je prejemnik dvajsetih grammyjev namenil turneji po Evropi, a so bili koncerti v Pragi in Milanu v teh dneh odpovedani zaradi njegovih težav z glasom.