Novi hotel, podražitve, gradbišča in kopališka zmeda

Temeljito prenovljen hotel Riviera, višje parkirnine, kolesarska in kopališka zmeda, manj tenisa, več gradbišč in sklep, da bo prihodnje leto turistična taksa višja. To čaka portoroške turiste v pravkar začeti poletni sezoni. Piranski župan Andrej Korenika trdi, da je občina v preteklosti naredila eno večjih napak s prenizko turistično takso in tako od leta 2019 vsako leto izgubila 900.000 evrov.

Piranski svetniki so tik pred glavno turistično sezono odločili, da bo prihodnje leto turistična taksa namesto 2,50 evra znašala 3,13 evra, 25 odstotkov več kot letos. Hkrati bodo ta mesec odločali, da za svoje Turistično združenje Portorož ne bodo več prispevali 40 odstotkov zbrane takse, temveč 30 odstotkov, a nikakor ne manj kot 1,2 milijona evrov, kolikor naj bi združenje prejelo letos. »Nedopustno je, da verjetno najrazvitejša turistična občina v Sloveniji gostom ni zaračunavala najvišje možne turistične takse. Prepričan sem, da ta znesek ne bo imel nikakršnega negativnega vpliva na obisk ali na konkurenčnost turističnega kraja,« je dejal župan Andrej Korenika.