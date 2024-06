SDS o referendumu: Zdaj ni pravi trenutek, da podpremo Palestino

Največja opozicijska stranka SDS je predlagala posvetovalni referendum o priznanju Palestine. S tem bi lahko odložili odločanje o priznanju, ki je sicer predvideno na torkovi izredni seji državnega zbora.

»Zdaj ni pravi trenutek, da podpremo Palestino, tudi zato, ker kot taka ne obstaja z legitimnim vodstvom. Že skoraj dve desetletji bo, odkar so imeli zadnje volitve. Državo namreč vodi teroristična organizacija Hamas, ki je tudi spodbudila zadnjo vojno. Rešitev dveh držav je blokirala palestinska stran, zato je potrebno poudariti, da če bi Republika Slovenija v tem trenutku priznala Palestino, bi priznala, legitimirala in opravičila vsa teroristična dejanja Hamasa. Palestina mora izvoliti novo demokratično legitimno vodstvo, ki bo sogovornik na pogajanjih, če bo izpolnjen določen pogoj – priznanje izraelske države. Zdaj imajo namreč napisano, da je treba državo Izrael uničiti,« so v izjavi za javnost zapisali pri stranki SDS.

Dodali so še, da je »Zeev Boker, aktualni veleposlanik Izraela na Malti in tudi veleposlanik Izraela v Sloveniji, po katastrofalnih poplavah, ki so avgusta lani prizadele Republiko Slovenijo, poudaril, da je bil Izrael edina država zunaj Evrope, ki je vojaško pomagala Sloveniji. Priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države bi škodovalo interesom Republike Slovenije. Republika Slovenija je članica varnostnega sveta Združenih narodov na predlog naših zaveznikov iz zveze Nato in Evropske unije. Slovenija v varnostnem svetu Združenih narodov predstavlja vzhodnoevropsko skupino, ne pa neuvrščenih, bodisi Karibov bodisi arabskih držav. S takšnim dejanjem se dela Republiki Sloveniji dolgoročna škoda. Edini, ki bo pozdravil to dejanje, bo teroristična organizacija Hamas.«

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tudi predlagajo, da se pred nadaljevanjem zakonodajnega postopka o predlogu sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine na odboru za zunanjo politiko opravi javna predstavitev mnenj. Namen javne predstavitve je po njihovem opraviti široko razpravo ter pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti.

Da bi SDS s predlogom uspela, ne gre pričakovati, bi pa odložila končno odločanje o priznanju Palestine.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes v izjavi za novinarje izrazila upanje, da bo DZ sklep vlade sprejel, in dejala, da težko komentira napovedi, ki še niso uradne. »Če bi se tak poskus zgodil s strani SDS ali kogarkoli, se mi zdi, da gre predvsem za zavlačevanje in nagajanje.« Pri tem je znova opozorila, da se v Gazi in tudi na Zahodnem bregu z naseljenci nadaljujeta morija in stradanje palestinskega prebivalstva.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je možnost predloga za posvetovalni referendum v četrtek omenila med manevri, ki bi se jih lahko posluževali tisti, ki jim sklep vlade ni pogodu. Po njenih besedah bi s tem odločanje v DZ odložili za 30 dni.

V skladu s poslovnikom DZ se predlog posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Naslednja redna seja DZ je predvidena za 17. junij, pred poletnimi počitnicami pa je predvidena še seja 8. julija.

Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je vlada soglasno sprejela v četrtek. Premier Robert Golob je pri tem pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

Izraelska vojska je ubila najmanj 12 ljudi med obstreljevanjem Rafe in Han Junisa, v katerih je velika večina notranje razseljenih Palestincev. FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Predlagatelji izredne seje DZ, poslanci vseh treh strank vladne koalicije, so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav.

V opozicijskih SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami. V SDS so napovedali, da bodo glasovali proti, v NSi pa predloga o priznanju Palestine ne bodo podprli, a mu tudi ne bodo nasprotovali.

Za potrditev sklepa o priznanju Palestine je sicer v DZ potrebna navadna večina poslancev.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo priznale Španija, Irska in Norveška ter še štiri karibske države.