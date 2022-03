Za padec v zaporniški kuhinji zahteva odškodnino

V nadaljevanju preberite:

Dve desetletji bosta kmalu minili od trojnega umora v Rovinju, zaradi katerega je bil Grosupeljčan Ivan Perić pravnomočno obsojen na 30 let zapora. Zločina ni nikoli priznal in še zdaj se bori, da bi dokazal, da ni on tisti, ki je vzel življenje svoji materi, polbratu in očimu. Ker pa je med prestajanjem kazni v zaporu padel in se poškodoval, zaradi dveh nesreč pri delu toži državo za 22.500 evrov. Padel je, kot pravi, v letu 2018 v našem največjem zaporu v kuhinji na spolzkih ploščicah.