Za posledicami poškodb je umrl mladi voznik avtomobila

Murskosoboški operativno-komunikacijski center so iz bolnišnice obvestili, da je v sredo, 10. avgusta, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, umrl voznik osebnega avtomobila.

Voznik je 18. julija ob 23.26 trčil v betonski podporni steber na cesti med Mursko Soboto in Bakovci. Vzrok za nesrečo so policisti dan po nesreči pripisali prehitri vožnji: »Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v levem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v betonski steber avtocestnega nadvoza. Utrpel je hude telesne poškodbe in se zdravi v soboški bolnišnici,« so sporočili s PU Murska Sobota. Nesrečnik je postal tretja smrtna žrtev prometnih nesreč v Pomurju od začetka letošnjega leta. V enakem obdobju leta 2021 jih je umrlo osem, leto pred tem štirje.