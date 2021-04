Zagorel najverjetneje zaradi dotrajanega dimnika

Policisti so v preiskavi četrtkovega požara na Domu na Osankarici izključili tujo krivdo. »Požar je izbruhnil v prvi etaži objekta, najverjetneje zaradi neustreznega in dotrajanega dimnika,« so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti sicer nadaljujejo zbiranje obvestil in izvedbo drugih procesnih opravil v tem primeru.



»Na podlagi ugotovitev bo obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru,« so še dodali na mariborski policijski upravi.

V četrtkovem večernem požaru je dom v celoti zgorel, gasilcem je uspelo obvarovati le del stavbe, v kateri se nahaja muzejska zbirka Pohorskega bataljona. Po požaru se je del objekta porušil, je pa gasilcem uspelo preprečiti, da bi zagorel tudi bližnji gozd. Poškodovan ni bil nihče, nastala pa je večja premoženjska škoda



Župan Občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar je dogodek označil za katastrofo, še posebej za najemnika, ki si je zelo prizadeval za oživitev koče. Prav tako je to zelo slaba novica za turistični razvoj Bistriškega Pohorja, saj je bil dom eno osrednjih prizorišč dogajanja, je v petek povedal za STA.



Dom na Osankarici je priljubljena točka za pohodnike in kolesarje, vsako leto v začetku januarja pa se tam zbere velika množica ljudi, ki se odpravi do bližnjega spomenika padlim borcem Pohorskega bataljona na Treh žebljih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji