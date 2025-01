Zagorele so tri stanovanjske hiše

S celjske policijske uprave so prišla poročila o kar treh požarih, ki so se vneli v ponedeljek in zajeli stanovanjske hiše. V vseh treh primerih je zagorelo ostrešje hiše, policisti pa vzroke za požare še preiskujejo.

Začelo se je okoli 4. ure zjutraj, ko so bili obveščeni o požaru na Rjavici na območju Policijske postaje Rogaška Slatina. »Po dosedanjih podatkih je zagorelo v objektu ob stanovanjski hiši, od koder se je ogenj razširil na ostrešje hiše. Vzrok požara še ni potrjen,« je sporočila tiskovna predstavnica Milena Trbulin. V PGD Steklarna Rogaška Slatina so pojasnili, da so s kolegi iz PGD Rogaška Slatina pogasili objekt, odklopili elektriko, plin in zavarovali sosednje objekte.

Škoda bo velika. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina

Odstranili so tudi kritino in sončne module ter prekrili pogoreli del ostrešja. Okoli 13.30 so obvestili policiste o še enem požaru, in to v Gabrovniku na območju Policijske postaje Slovenske Konjice. Ta je prav tako izbruhnil na ostrešju stanovanjske hiše. »Najverjetneje je zagorelo zaradi toplotnega preboja dimnika v mansardnem delu stanovanjske hiše,« je pojasnila Milena ​Trbulin.

Malo po 18. uri so pristojne službe odhitele še na kraj tretjega požara, tokrat v Sv. Lovrenc na območju Policijske postaje Žalec. Tudi v tem primeru je ogenj uničil ostrešje stanovanjske hiše. O tem, da je šlo za obsežen požar, priča dejstvo, da ga je po pojasnilih Gasilske zveze Prebold gasilo kar 99 gasilcev z 18 vozili iz PGD Sv. Lovrenc in drugih prostovoljnih okoliških društev ter iz Gasilske zveze Žalec.