Izraelska vojska vdrla v bolnišnico, pridržala direktorja in zanetila požar

Izraelske sile so pridržale direktorja bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze, ki je bila ena še zadnjih delujočih na območju, so danes sporočile zdravstvene oblasti v Gazi. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bolnišnica zaradi izraelske vojaške operacije prenehala delovati, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, so izraelski vojaki v center za pridržanje odpeljali več deset članov zdravstvenega osebja bolnišnice Kamal Advan, vključno z direktorjem Hosamom Abu Safijo. Tudi agencija za civilno obrambo v Gazi je potrdila, da je bil Abu Safija pridržan.

Izraelska vojska je v petek začela operacijo na območju bolnišnice Kamal Advan, češ da je ta objekt ključno oporišče terorističnih organizacij. Ob tem je poudarila, da je skušala omejiti škodo za ljudi ter omogočila varno evakuacijo civilistov, bolnikov in zdravstvenega osebja pred operacijo.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas zanika, da bi bili njegovi borci prisotni v bolnišnici. FOTO: Reuters

»Okupacija je popolnoma uničila zdravstvene in humanitarne sisteme ter sisteme civilne obrambe na severu in jih naredila neuporabne,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik agencije za civilno obrambo v Gazi Mahmud Basal.

WHO pa je sporočila, da je bolnišnica Kamal Advan zaradi izraelske vojaške operacije prenehala delovati. »Prva poročila kažejo, da je bilo med napadom požganih in uničenih nekaj ključnih oddelkov,« je še zapisala na družbenem omrežju X.

Bolnišnica Kamal Advan je bila sicer že večkrat tarča napadov izraelskih sil, ki že več tednov napadajo severni del palestinske enklave.