Zaradi napake na vodovodu udrt strop

V trgovskem središču na Rudniku se je zaradi napake na vodovodnem sistemu udrl strop. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili o dogodku obveščeni ob 10. uri. »Zaradi napake na vodovodnem sistemu je začela odtekati voda. Posledično je iz stropne konstrukcije odpadel del suhomontažnih mavčnih plošč (knauf),« so sporočili in dodali, da v dogodku ni bil poškodovan nihče, prav tako ni bil nihče ogrožen. Znaki kaznivih ravnanj niso podani.

Napako je upravljalec že saniral in zavaroval območje dogodka.

Dogodek je posnel uporabnik družbenega omrežja tiktok.