V nesreči na štajerski avtocesti umrl voznik tovornega vozila

V prometni nesreči, ki se je danes zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Celje - center in Dramlje proti Mariboru, je umrl voznik tovornega vozila. Nesreča se je zgodila, ko je trčil v stoječo kolono vozil pred njim, so za STA povedali na Policijski upravi Celje. Podrobnosti bodo še sporočili.



Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Dramlje proti Mariboru. Na avtocesti nastaja zastoj. Za osebna vozila je priporočan obvoz po izvozu Celje center in po regionalni cesti skozi Vojnik, sporočajo iz prometno-informacijskega centra za državne ceste.



Delno je zaprta tudi dolenjska avtocesta. Zaradi prometne nesreče na sta med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu.

