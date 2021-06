Zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram proti Mariboru, so sporočili s Prometno-inoframcijskega centra za državne ceste. Nastal je zastoj, promet je preusmerjen na regionalno cesto Slovenska Bistrica - Fram.



Daljše gneče in zastoji so še na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji, pred priključkom Šmartno proti Karavankam.



Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Iz Ljubljane proti Kranju je možen obvoz po cesti Črnuče - Trzin - Mengeš.



Gneča je še na štajerski avtocesti zaradi del pred počivališčem Polskava proti Mariboru in na cestah Medno - Medvode in Izola - Jagodje.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje.



Danes od 21. ure, do nedelje do 12. ure bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del v predoru Pletovarje. Obvoz bo po regionalni cesti Celje - Vojnik - Stranice - Slovenske Konjice.

