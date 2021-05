Zaradi poškodovanega plinovoda evakucija na Bledu

V Gregorčičevi ulici na Bledu so pri prekopu ceste poškodovali plinovod, kažejo prvi podatki policije . Zaradi nevarnosti uhajanja plina je bilo evakuiranih 45 okoliških prebivalcev, so sporočili s Policijske uprave Kranj.Ker nevarnosti ni več, so se evakuirani že lahko vrnili na domove. Nihče ni bil poškodovan, prav tako ni nastala škoda. Policija o dogodku zbira obvestila.