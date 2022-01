Zaradi poskusa uboja v Celju policisti prijeli 31-letnika

Na Celjskem so v torek policisti, ki so letos že večkrat posredovali zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, obravnavali novo tovrstno kaznivo dejanje. S PU Celje so namreč poročali o poskusu uboja, zato so pridržali 31-letnega Kosovca.

»Ob 19.15 smo bili na interventno številko 113 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru, saj naj bi se v Celju na Ljubljanski cesti pretepalo več oseb. Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo udeleženih več oseb in da je 31-letni moški, državljan Kosova, z začasnim bivališčem v Sloveniji, napadel in z ostrim predmetom poškodoval 28-letnega moškega, državljana Kosova, ter ga hudo poškodoval,« je o obračunu povedal Marjan Strašek, vodja oddelka za operativo na policijski upravi v Celju.

Poškodovanega so odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, tam je ostal na zdravljenju in ni v smrtni nevarnosti. »Osumljenemu so policisti na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Policisti in kriminalisti PU Celje intenzivno nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi z motivom in druga preiskovalna dejanja v zvezi z navedenim kaznivim dejanjem in kaznivim dejanjem nasilništva,« je še dodal Strašek.

Kazenski zakonik za uboj oziroma poskus tega kaznivega dejanja predvideva med petimi in 15 leti zapora, za nasilništvo pa tri leta zapora.