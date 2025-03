Zaradi požara v Ljubljani evakuirali 200 ljudi

V Štepanjskem naselju v Ljubljani je nekaj po 19. uri zagorelo v stanovanju ene od večstanovanjskih stavb. Gasilci so požar takoj pogasili in omejili širjenje dima. Poškodovanih ni bilo, so pa iz stanovanjskega bloka preventivno evakuirali okoli 200 ljudi. Nastala naj bi škoda za več tisoč evrov, poroča spletni portal 24ur.

Šlo je za manjši požar v kuhinji, ki se še ni povsem razvil, so za 24 ur potrdili na Gasilski brigadi Ljubljana. V času požara v stanovanju, kjer je zagorelo, ni bilo oseb.

Policisti o vzroku požara še zbirajo obvestila in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.