Zaradi smrti dojenčka vložena kazenska ovadba

Policijska preiskava smrti sedemmesečnega dojenčka, ki je umrl februarja na Goričkem, je končana. Kot so potrdili na Policijski upravi Murska Sobota, so zoper fizični osebi podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti.

Spomnimo, otrok je 17. februarja nenadoma postal neodziven in ni dihal, zato so svojci poklicali reševalno službo in ta ga je nemudoma odpeljala na urgenco Splošne bolnišnice Murska Sobota. Dojenčka, ki je bil videti izčrpan in oslabel, so oživljali tako med vožnjo kot v urgentnem centru, a žal neuspešno. Pristojni so o smrti obvestili policijo, socialno službo in zdravnico v Zdravstvenem domu (ZD) Murska Sobota, odredili so tudi sanitarno obdukcijo in opravili pogovor s kriminalistom.

Čeprav ženska ni rodila doma, temveč v reševalnem vozilu na poti v porodnišnico, kjer sta bila oba z dojenčkom tudi obravnavana, zdravstveni dom o rojstvu ni bil obveščen, zato patronažna služba družine ni obiskala niti enkrat. Kot so takrat pojasnili v ZD Murska Sobota, patronažna služba ni bila obveščena o nosečnosti in rojstvu otroka, saj starši niso oddali uradne prijave. Zaradi tega v pristojni službi ni bilo vzpostavljenega nobenega spremljanja njegovega zdravstvenega stanja. O dogodku je bil obveščen tudi Center za socialno delo (CSD) Pomurje, ki je družino sicer redno spremljal ter ji bil v pomoč in podporo, pri tem pa menda ni bilo zaznati, da bi bilo z otrokom kaj narobe. Takoj po prejetju informacije o smrti dojenčka in o tem, da je imel izjemno nizko telesno težo, so začeli izvajati javno pooblastilo zaščite mladoletnih otrok. Sklican je bil timski sestanek in še isti dan so sprejeli ukrepe za varstvo koristi otrok, so mediji poročali takrat.

Center je zbral tudi poročila ustanov, ki so sodelovale z družino, in opravil pogovore s sorodniki. Ti so po poročanju medijev povedali, da kljub pogostemu stiku z mladoletnimi otroki v družini niso opažali, da bi bilo z njimi kar koli narobe. Ob tem je CSD že februarja vložil na sodišče predlog za izvajanje nadzora nad izvrševanjem starševske skrbi, na podlagi katerega je sodišče tudi izdalo začasno odredbo.

Po tragični smrti sedemmesečnega dojenčka, letih opozarjanja patronažnih sester, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in letos še varuha človekovih pravic, ki je opozoril na kršenje ustave porodnišnic, ki o rojstvu otrok ne obveščajo patronažnih služb, se je ministrstvo za zdravje vendarle odločilo urediti sistem obveščanja patronažnih služb. Sistemska rešitev naj bi zaživela prihodnje leto. Poseben informacijski program bo obveščanje patronažne službe o odpustu porodnice in dojenčka iz porodnišnice poenotil in avtomatiziral. Takoj ko bo porodnišnica v centralni register posredovala odpustno pismo, bo prek sistema eZdravje o tem obveščena patronažna sestra, ki dela na območju, kjer je mati doma, piše portal N1.

»Obveza avtomatskega posredovanja odpustnega pisma iz porodnišnic v Centralni register podatkov o pacientih je že urejena v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ministrstvo pa bo do nadgradnje informacijskih rešitev zagotovilo pregled njenega doslednega spoštovanja pri vseh porodnišnicah,« so po poročanju portala napovedali na ministrstvu. I. R.