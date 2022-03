Zaradi spolnih odnosov z deklico mora za rešetke

V nadaljevanju preberite:

Mladenič, ki je imel pri 20 letih razmerje s skoraj 13 let staro deklico, je zatrjeval, da sta bila z deklico par in da celo njena mama razmerju ni nasprotovala. Obramba je poskušala dokazati, da je bil na isti stopnji zrelosti, a sodišča ni prepričala, zato bo moral v zapor.

Čeprav je poskušala obramba torej dokazati, da se on ni počutil starejšega od nje, da sta bila zaradi zakasnitve v njegovem razvoju na približno enako visoki miselni ravni in celo, da je bila ona tista, ki je v odnosu prevladovala, medtem ko se je on, zaljubljen, kot je bil, njeni volji uklanjal, ni bila uspešna. Zaradi prepovedanega razmerja, ki po kazenskem zakoniku pomeni kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, mora za rešetke.