Zasegli za več tisoč evrov ponaredkov

Celjski kriminalisti so skupaj z mozirskimi in žalskimi policisti konec lanskega in v začetku letošnjega leta iskali neznanega storilca kaznivega dejanja ponarejanja denarja, ki je na območju Mozirja unovčil več ponarejenih bankovcev za 50 in 100 evrov. Zdaj pa je neznanec postal znan, saj so prišli na sled 18-letniku z območja Vranskega ter pri njem v minulih dneh opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov.

Najstnika bodo ovadili. Policija opozarja na previdnost pri poslovanju z gotovino, sploh pri višjih vsotah. Bankovce dobro poglejte, otipajte in obrnite proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši.