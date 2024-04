Zmeda z dokaznim gradivom na sojenju v zadevi Marina

Na sojenju zaradi domnevnega izkoriščanja prostitucije v novogoriškem klubu Marina so danes obravnavali nekaj sporočil iz elektronskih naprav, še več časa pa so namenili načinu pridobitve in hranjenja podatkov. Če obramba ne bo zahtevala preverjanja obstoja nekaterih sporočil, bo imelo 25. aprila zaključno besedo tožilstvo, 6. maja pa obramba.

Na enem od italijanskih spletnih forumu o prostituciji je bilo o novogoriškem nočnem klubu več kot 8000 zapisov, je povedala tožilka in jih nekaj tudi prebrala. Lastniki spletne strani so se tudi začeli dogovarjati z obdolženim Dejanom Šurbkom o uradnem sodelovanju, so preiskovalci odkrili ob pregledu njegove elektronske pošte.

Iz mobilnega telefona obdolžene Vesne Ternovec so danes predvajali zvočna sporočila ženske, ki je bila do takrat redno v Marini in je prosila, naj jo spet spustijo v lokal, češ da mora nujno zaslužiti nekaj denarja. Obramba je odgovorila, da so gostji odrekli gostoljubnost zaradi hudih kršitev reda in miru, kar bi storili tudi v vsakem drugem gostinskem lokalu.

Neka druga ženska, po trditvah obrambe gostja kluba, je v sporočilu obdolženki napisala, da želi spet delati v klubu, in jo prosila, da ji to omogoči. Na telefonu je bilo tudi Šurbkovo opozorilo, da je na profilu kluba na Facebooku videti, kot da oglašujejo prisotnost posameznih gostij, čemur se morajo izogibati.

Danes so zaslišali tudi izvedenca za informatiko. Ta je povedal, da je na telefonih in trdih diskih, ki mu jih je sodnica dala v pregled, našel le približno polovico dokaznega gradiva iz obtožnice. To je pripisal neusklajenemu načinu označevanja gradiva med kriminalisti, forenzičnimi preiskovalci in tožilstvom oziroma sodiščem. Dejal je tudi, da nekaterih delov dokaznega gradiva ni bilo mogoče zavarovati, ker sodobni mobilni telefoni tega ne omogočajo.

Neusklajenost se je pokazala tudi na obravnavi, ki je danes trajala skoraj sedem ur. Večji del časa so porabili za iskanje listin, ki jih je želelo tožilstvo dodatno predstaviti po sodnem spisu oziroma po računalniških datotekah. Med drugim je tožilstvo predlagalo ogled več ur posnetkov varnostnih kamer. Obramba je ugovarjala, da bi bilo to zapravljanje časa, saj priznavajo vse, kar poskuša tožilka s posnetki dokazati, ampak menijo, da to nikakor ni povezano z obtožnico.

Na koncu je sodnica je naložila tožilstvu, da v petih dneh uredi in povzame vso komunikacijo z elektronskih naprav, ki jo je predstavilo kot dokaz. To gradivo bo sodišče poslalo obrambi. Sredin narok je sodnica preklicala. Nadaljevanje bo odvisno od tega, ali bo obramba potrdila obstoj tistih sporočil, ki jih izvedenec za informatiko ni uspel najti. Če tega ne bo potrdila, bo moral izvedenec spet pregledati naprave, kar lahko traja več mesecev, obdolžencem pa do takrat telefonov ne bodo vrnili.

Če pa obramba ne bo imela pripomb, bodo na naslednjem naroku, 22. aprila, sklenili dokazni postopek, 25. aprila bi imelo zaključno besedo tožilstvo, 6. maja pa še obramba.

Obtoženci v zadevi so Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos, ki naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili 532 deklet. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.