Proti 22-letnemu napadalcu v mariborskem parku odrejen pripor

Preiskovalni sodnik mariborskega okrožnega sodišča je po sredinem zaslišanju proti 22-letnemu osumljencu za poskus umora 20-letne ženske v noči na nedeljo v mariborskem mestnem parku odredil pripor, je za STA danes povedal vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič in dodal, da je sodišče pripor odredilo zaradi ponovitvene nevarnosti.

Huje poškodovano dekle je še vedno na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, Večer pa poroča, da je sicer njeno stanje še vedno resno, a je po informacijah, ki so jih dobili od njenega očeta, s svojci v sredo že spregovorila tudi o tem, kar se je zgodilo. »Normalno komunicira in ve, kaj se je zgodilo, pa tudi, kdo ji je to storil,« je časniku povedal žrtvin oče.

Sicer je dosedanja policijska preiskava po besedah vodje mariborskih kriminalistov Bena Megliča pokazala, da je osumljeni dekle nameraval umoriti, kar pa mu ni uspelo, saj sta se med dogodkom na kraj pripeljala policista.

Pridržanje osumljenega

Ob prihodu sta policista po Megličevih besedah neposredno ob zgradbi mariborskega akvarija na tleh opazila hudo poškodovano žensko, takoj poklicala reševalce in dekle poskušala ohranjati pri zavesti. Med izvajanjem prvih nujnih ukrepov in pri ogledu kraja dejanja so policisti izsledili 22-letnega osumljenca in ga pridržali.

Kriminalisti so z doslej zbranimi informacijami ugotovili, da sta se osumljenec in žrtev poznala, a nista bila par. Kot je v ponedeljek dejal Meglič, je osumljeni dejanje menda storil zaradi ljubosumja oziroma neuslišane ljubezni, policisti pa v tej zvezi preiskujejo tudi, ali sta se za srečanje dogovorila ali jo je osumljenec pričakal v zasedi.

Po navedbah Večera je menda v preteklosti osumljeni dekletu, ker je vztrajno zavračalo razmerje z njim, poškodoval avtomobil. Njena mati se je obrnila tudi na starše osumljenega in jih prosila, da se pogovorijo z njim, dekle pa je svojim staršem zaupalo, da ji 22-letnik že od julija neumorno piše in opreza za njo, vendar tega na njeno željo policiji niso prijavili.

Poskus umora se je v noči na nedeljo zgodil nekaj po eni uri ponoči. Po poročanju Večera je bila na obisku pri prijatelju, nato pa se je z avtom odpravila k očetu, ki stanuje v bližini parka. Takrat je menda od osumljenega prejela sporočilo, da bi ji rad izročil neka pisma. Privolila je v sestanek z njim, on pa je to izkoristil za napad.