Evropejci niso izgubili vere v EU

Do evropskih volitev je še pol leta, v evropskem parlamentu si želijo, da bi bila udeležba na njih čim višja. Na zadnjih leta 2019 je znašala 50,66 odstotka ali dobrih 8 odstotnih točk več kot pet let prej.

Danes objavljena posebna izdaja Eurobarometra, poimenovana Parlemeter 2023, po navedbah evropskega parlamenta kaže, da državljani še naprej podpirajo EU in izkazujejo večji interes za evropske volitve 2024.

Eurobarometer: prednosti članstva v EU

Tako 72 odstotkov evropskih državljanov meni, da ima njihova država koristi od članstva v EU. Kot glavne razloge navajajo prispevek EU k ohranjanju miru in krepitvi varnosti, izboljšano sodelovanje med državami članicami, prispevek h gospodarski rasti in zagotavljanje močnejšega glasu njihove države v svetu.

Največ dvomov imajo v Avstriji, Italiji in Bolgariji

O koristih so najbolj prepričani v Litvi, Irskem in Luksemburgu. Največ dvomov imajo v Avstriji, Italiji in Bolgariji. Slovenija je s 83 odstotki nad povprečjem.

Evropejci cenijo članstvo v EU. FOTO: Evropski parlament

Največ državljanov kot prednostne naloge, s katerimi bi se moral ukvarjati evropski parlament, vidi boj proti revščini, javno zdravje, podnebne spremembe, podporo gospodarstvu in demokracijo. Več kot polovica, 53 odstotkov, jih tudi zagovarja močnejšo vlogo evropskega parlamenta.

»V tem težkem geopolitičnem in socio-ekonomskem kontekstu državljani zaupajo EU, da bo našla rešitve. Velika večina Evropejcev verjame, da imajo aktivnosti EU pozitiven vpliv na njihovo vsakdanje življenje,« je ocenila predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Evropejci imajo sicer številne skrbi. Kar 73 odstotkov (6 odstotnih točk manj kot spomladi) jih je ocenilo, da se bo njihov življenjski standard v prihodnjem letu poslabšal. V Sloveniji upad svojega življenjskega standarda v prihodnjem letu pričakuje 37 odstotkov vprašanih.

Eurobarometer: udeležba na volitvah

Približno dve tretjini vprašanih v EU (68 odstotkov) je povedalo, da bi se evropskih volitev verjetno udeležili, če bi te potekale naslednji teden, kar je 9 odstotnih točk več kot jeseni 2018. V Sloveniji je delež 57 odstotkov, kar je deset odstotnih točk več kot pred petimi leti. Na zadnjih evropskih volitvah je v Sloveniji šlo na volišča le 28,89 odstotka upravičencev. To je bila ena od najnižjih volilnih udeležb v EU.

Sloveniji bo na volitvah v evropski parlament pripadel dodatni, deveti poslanski sedež.