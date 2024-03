Hojs: Ne z NSi, čas je za koalicijo največjih dveh

Potem ko sta opozicijski stranki SDS in NSi na ločenih dogodkih izrazili nezadovoljstvo z vlado Roberta Goloba in željo po predčasnih volitvah, sta tudi njuna podpredsednika Aleš Hojs in Vida Čadonič Špelič v podkastu Moč politike jasno pokazala, da ljubezni med strankama kljub isti želji ni.

»Pomembno je, da si priznamo, da smo drugačni in imamo različne metode dela, a zelo pomemben je tudi cilj,« je navedla poslanka NSi in dodala, da si morajo prizadevati, da bi skupaj sestavili prihodnjo vlado – njihov cilj je desnosredinska vlada –, saj da si take, kot jo imamo zdaj, ne moremo več privoščiti.

Aleš Hojs je ob tem odgovoru skomignil tudi zato, ker v NSi že dlje časa ponavljajo, da si ne želijo v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša. »Tudi znotraj stranke sem postal odkrit zagovornik, da s tako nekredibilno stranko pravzaprav nima smisla sodelovati,« je bil oster. S kom pa bi potem SDS sploh sodelovala? Le z Anžetom Logarjem, za zdaj še poslancem SDS, ki se po njegovo jasno pripravlja na ustanovitev svoje stranke in kar je nakazal že tudi Janez Janša?

»Naš predsednik je vedno povabil vse stranke – recimo SD – in mislim, da bodo te možnosti po volitvah še bolj odprte. Osebno sem prepričan, da tudi ljudje razumejo in vidijo, da je prišel čas za veliko koalicijo. Ko je velika koalicija, pa je jasno, da vlado sestavljata največji stranki v parlamentu – tako z leve kot z desne. Nesmiselno se mi zdi v tako vlado vabiti manjše stranke, ki vstop pogojujejo z vsem mogočim,« je še dejal Hojs.

Predvolilna mobilizacija baze?

Govorili smo tudi o več predlaganih posvetovalnih referendumih, ki jih zahtevata SDS in NSi. Vida Čadonič Špelič je zavrnila, da bi to počeli zaradi evropskih volitev. Zadeve zgolj sovpadajo. »Vlada je v tem trenutku sama prišla s temi neumnimi predlogi,« je dejala glede posvetovalnega referenduma o energetskem zakonu in zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Vztrajala je, da je njihov namen le opozoriti na nesprejemljive predloge vlade in ozavestiti javnost.

Dotaknili smo se še vprašanja obvladovanja migracij, ki jih obe stranki postavljata na agendo, in pri tem izpostavili zadnjo študijo evropskega sveta za zunanje odnose (ECFR), ki kaže, da se morajo proevropske stranke zadržati pri posnemanju politik radikalne desnice, saj bi lahko bilo to kontraproduktivno. Avtorja študije ocenjujeta, da je problem v primerjavi s tem, na kar stranke opozarjajo, v nekaterih državah celo precenjen.

Hojs je odgovoril, da to ni edina tema, ki jo bodo obravnavali, sam se želi ukvarjati predvsem z nesorazmerno višino cestnin v Sloveniji. Čadonič Špeličeva pa je navedla, da so v NSi proti vsem ekstremom, a da v Sloveniji migracije so problem in da so politiki to dolžni reševati. »V kandidaturo sem šla izključno zaradi potrebe po opozarjanju na težave in krivice kmetov,« je navedla poslanka NSi, ki bo kandidatno listo za evropske volitve uradno potrjevala prihodnji teden.

V podkastu pa se nismo izognili niti »zaplinjanju« Ljubljane v času prejšnje vlade in odnosu do medijev ...